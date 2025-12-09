SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı! Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı maçların kupon görüntüsü ortaya çıktı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş da tutuklanan isimler arasında yer almıştı. Soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı belirtilen kuponun görüntüsüne ulaşıldı. Kuponda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının bulunması da dikkat çekti. Ayrıca Yandaş ile Ersen Dikmen arasında 4 milyon 453 bin 62 lira para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. İşte tüm detaylar...

Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı! Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı maçların kupon görüntüsü ortaya çıktı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında aralarında Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Emrah Çelik, İzzet Furkan Malak, Yunus Emre Tekoğul, Bartu Kaya, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun da bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 10 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı! Mert Hakan Yandaş ın oynadığı maçların kupon görüntüsü ortaya çıktı 1

4,4 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Öte yandan bahis soruşturmasıyla ilgili olarak detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. EKOL TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Mert Hakan Yandaş'ın, Ersen Dikmen'e Aralık 2021 - Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Dikmen'in Mert Hakan Yandaş'tan gelen bu tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği kaydedildi. Ayrıca Dikmen'in, Mert Hakan Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 lira geri gönderdiği aktarıldı.

Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı! Mert Hakan Yandaş ın oynadığı maçların kupon görüntüsü ortaya çıktı 2

KUPON ORTAYA ÇIKTI! FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI DA VAR

Öte yandan Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı belirtilen kuponun görüntüsü de ortaya çıktı. Kuponda Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının bulunması da dikkatlerden kaçmadı.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı belirtilen kupon:

Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı! Mert Hakan Yandaş ın oynadığı maçların kupon görüntüsü ortaya çıktı 3

MÜSABAKA SONUÇLARINI ETKİLEMEYE YÖNELİK EYLEM İDDİASI

Hakimlik kararında, Ersen Dikmen'in, Yandaş'tan para transferi almaya başladığı Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu belirtildi.

Mert Hakan Yandaş'ın dijital materyal incelemesine ilişkin karar yazısında ise oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi. Böylelikle, Mert Hakan Yandaş'ın, Ersen Dikmen üzerinden bahis yapmak suretiyle, oynadığı futbol takımından bağımsız olarak müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis soruşturmasında yeni isimler! 27 futbolcu PFDK'ya sevk edildiBahis soruşturmasında yeni isimler! 27 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
TFF duyurdu: Bahis oynayan 22 hakem daha tespit edildiTFF duyurdu: Bahis oynayan 22 hakem daha tespit edildi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş bahis soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.