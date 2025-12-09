Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı! Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı maçların kupon görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında aralarında Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Emrah Çelik, İzzet Furkan Malak, Yunus Emre Tekoğul, Bartu Kaya, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun da bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 10 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4,4 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Öte yandan bahis soruşturmasıyla ilgili olarak detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. EKOL TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Mert Hakan Yandaş'ın, Ersen Dikmen'e Aralık 2021 - Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Dikmen'in Mert Hakan Yandaş'tan gelen bu tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği kaydedildi. Ayrıca Dikmen'in, Mert Hakan Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 lira geri gönderdiği aktarıldı.

KUPON ORTAYA ÇIKTI! FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI DA VAR

Öte yandan Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı belirtilen kuponun görüntüsü de ortaya çıktı. Kuponda Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının bulunması da dikkatlerden kaçmadı.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı belirtilen kupon:



MÜSABAKA SONUÇLARINI ETKİLEMEYE YÖNELİK EYLEM İDDİASI

Hakimlik kararında, Ersen Dikmen'in, Yandaş'tan para transferi almaya başladığı Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu belirtildi.

Mert Hakan Yandaş'ın dijital materyal incelemesine ilişkin karar yazısında ise oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi. Böylelikle, Mert Hakan Yandaş'ın, Ersen Dikmen üzerinden bahis yapmak suretiyle, oynadığı futbol takımından bağımsız olarak müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.