Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a evinde 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı adeta kılıçları çekti! Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuru yaptıklarını açıklayan Adalı, Portekizli VAR eğitimcilerinin derhal görevden alınmasını istedi. "Dürüst olduklarına inanmıyorum, telefon kayıtlarını isteyeceğim" diyen Adalı, Ali Koç göndermesiyle ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet etmesiyle Türk futbolunda yeni bir kaosun fitilini ateşledi!

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Galatasaray'a sahasında 1-0 boyun eğen Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, maçın hakem yönetimine, VAR odasına ve TFF'nin Portekizli VAR eğitimcilerine yönelik eşi benzeri görülmemiş suçlamalarda bulundu.

PORTEKİZLİ VAR EKİBİNE AĞIR SUÇLAMA: "TELEFON KAYITLARINI İSTEYECEĞİM!"

TFF bünyesinde görev yapan Portekizli VAR eğitimcilerinin niyetlerinden şüphe duyduklarını ve bu ekibin acilen görevi bırakması için resmi başvuruyu yaptıklarını belirten Serdal Adalı, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Portekizli VAR eğitmen ekibi ile ilgili ciddi endişelerim var. Düzgün, tutarlı ve dürüst olduklarına inanmıyorum. Bir an önce görevi bırakmalarını istiyorum. O koridorun ve odanın kamera görüntüleri kamuoyuna açıklansın. TFF’ye başvurumuzu yaptık. Galatasaray ile bir bağlantılarına dair şimdilik cümle kuramam ancak Portekizlilerin telefon kayıtlarını da isteyeceğim!"

SANE'NİN KARTI VE ALİ KOÇ GÖNDERMESİ

Açıklamalarında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sisteme karşı verdiği mücadeleye de atıfta bulunan Adalı, Beşiktaş'ın artık sessiz kalmayacağını çok sert bir dille vurguladı:

"VAR odası Pentagon gibiydi, önünden geçemezdik. Nasıl işlediğini bilmiyorum. Sane'nin kartında… Birinci pozisyonu da seyrederseniz aralarında hiçbir fark yok. İlk 8 haftada yapacaklarını yapıyorlar. Artık kimse Beşiktaş’tan efendilik falan beklemesin! Ali Koç 7 sene uğraştı, işte yapamadı. Senelerdir dile getirilen bir problem var. VAR’da bu kadar hata olur ve hep bize mi olur!"

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Serdal Adalı'nın hedefindeki bir diğer isim ise Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Hakem yönetimlerindeki standardın tamamen kaybolduğunu savunan Beşiktaş Başkanı, "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu acilen istifa etmeli. Kendi kuruluna ve hakemlerine hâkim olamıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

