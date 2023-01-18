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Bahreyn'den Bursa'ya ilk charter uçuş gerçekleştirildi

18.01.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın turizmden daha fazla pay alabilmesi ve özellikle Orta Doğu ülkelerinden turist çekilmesi amacıyla yapılan girişimler sonucu Bahreyn'den Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na ilk charter sefer yapıldı.

Bursa'nın Güney Marmara'da ana turizm destinasyonu olması için yürütülen çalışmalar kapsamında Bahreyn'den gelen 146 kişilik turist kafilesi Yenişehir Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Turizmcilerin girişimleriyle Bahreyn'den Bursa'ya yapılacak charter uçuşların haftada bir kez karşılıklı olarak yıl boyu sürmesi planlanıyor.

Turistleri karşılayan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür seferlerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Seferlerin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, "Misafirlerimizi burada ağırlamak farklı bir gurur benim için. Burada üç mevsimi birden yaşıyoruz. Uludağ'da kar var, burada güneş var, denizimiz var, kaplıcalarımız var. Memleketimiz için hayırlı olsun." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de önemli bir destinasyondan Bursa pazarı için başlangıç yapıldığını anlattı.

Özer, Bursa'nın ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını dile getirerek, "Bursa'ya doğrudan charter uçakların inmesi önemli bir başlangıç. Ana pazar olarak Bursa'nın baz alınması, misafirlerin Bursa'da konaklaması, kültür, alışveriş ve sağlık turizmi açısından önemli bir süreci oluşturacak. Buradan çarşı, pazar, herkes olumlu etkilenecek. Bu süreci hep birlikte daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Temsil Kurulu Üyesi Doğan Sager, gerçekleşen uçuşun Bursa için çok önemli olduğunu vurguladı.

Her çarşamba Bahreyn'den karşılıklı seferlerin düzenleneceğini aktaran Sager, "Bunlar başlangıç. Daha farklı programlar yapacağız. Bursa'nın ana destinasyon olmasını, birçok ülkeden turistik seyahatlerin buraya gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Bahreynli turizm acentesinin Genel Müdürü Abdul Monem Al Yaqoob ise Bursa'ya başlatılan seferlerin devamının geleceğini söyledi.

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Bursa Bahreyn Turizm yenişehir havalimanı

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