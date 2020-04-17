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Bahşılı’da öğrencilere öykü yarışması

KIRIKKALE HABERLERİ  | 17.04.2020 09:34 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Evdeyim üretiyorum, ürettiklerimle yaşıyorum" projesi kapsamında öykü yarışması düzenlendi.Bahşılı İlçe Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından, korona virüs kapsamında evde bulunan öğrencilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kırıkkale’nin Bahşılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Evdeyim üretiyorum, ürettiklerimle yaşıyorum" projesi kapsamında öykü yarışması düzenlendi.
Bahşılı İlçe Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından, korona virüs kapsamında evde bulunan öğrencilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Salgın dolayısıyla evlerinde uzaktan eğitim gören öğrenciler için ’evdeyim üretiyorum, ürettiklerimle yarışıyorum’ projesi kapsamında öykü yarışması düzenlendi. Başvuruların Whatsapp üzerinden yapıldığı ve konunun da serbest olduğu yarışmada ödüller de öğrencilerin evlerine gönderildi. Dereceye girenlerin ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın tarafından sosyal mesafe kurallarına uyularak öğrencilere takdim edildi. İlçe okulları arasında düzenlenen yarışma kapsamında toplamda 9 öğrenci ödüllendirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin ev ortamlarında daha kaliteli zaman geçirmeleri, kaygıdan ve endişeden uzak durmaları adına bu tarz etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

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