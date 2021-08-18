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Baht Oyunu dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Bora arasında kıskançlık krizi!

18.08.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin yaz dizisi Baht Oyunu 9. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen’in paylaştığı Baht Oyunu'nun 10. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Baht Oyunu yeni bölümde Ada ve Bora arasında kıskançlık krizi başlıyor. Ada, Meltem'i duştan çıktığını görünce Bora'ya öfkeleniyor. Bora da Ada'nın kıskançlığına seviniyor. Ada ve Bora arasında aşk kıvılcımları alevleniyor.

Baht Oyunu dizisi 9. son bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Baht Oyunu'nun 24 Ağustos Salı ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

BAHT OYUNU SON BÖLÜM ÖZETİ

Ada, yerini kaybetmek istemeyince, Tuğçe ile güçlerini birleştirerek asistan adaylarını elemeyi başarır ancak aniden ortaya çıkan sürpriz bir aday tüm planlarını bozar.

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Bora’nın çocukluk arkadaşı Meltem, asistan göreviyle işe başlar.

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Meltem ve Bora’nın samimiyeti Ada’yı çileden çıkarırken, Meltem’in şüpheli tavırlarını fark eden Ada, durumu Tuğçe’ye açıp yardım ister.

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Ada ve Tuğçe, Meltem’i takibe alıp bir açığını yakalamaya çalışır.

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Ada, Bora’yı Meltem konusunda uyarır ancak Bora, Ada’nın kıskançlık ettiğini düşünür.

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Bunun üzerine Ada, Meltem’in gerçek yüzünü Bora’ya göstermek için kolları sıvar.

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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Baht Oyunu dizisi
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