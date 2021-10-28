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"Baja Troia Turkey 2021" başladı

28.10.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de, uluslararası off-road yarış serisi "East European Tout Terrain Series"in Türkiye ayağının startı verildi

ÇANAKKALE (AA) - İstanbul Off-Road Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenen "Baja Troia Turkey 2021" başladı.

Kordon Boyu'ndaki Truva Atı önünde yapılan seremoniyle, uluslararası off-road yarış serisi "East European Tout Terrain Series"in Türkiye ayağı yarışlarının startı verildi.

Çanakkale'de, 4 gün boyunca sürecek Baja Troia Turkey 2021 yarışlarının ralli kategorisinde 40, raid kategorisinde ise 10 olmak üzere toplam 50 araç, 800 kilometreyi aşkın yol katedecek.

4x4 araçlar ve UTV'lerin yüksek hızlı performanslarını sergileyeceği yarışlarda İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Macaristan'dan gelen ekiplerin yanı sıra Türkiye'den de off-road branşının önde gelen isimleri yer alacak.

Yarışa farklı ülkelerden katılan yarışçılara Çanakkale'nin doğası ve tarihi dokusu da tanıtılacak. Yarışlar, 31 Ekim'de son bulacak.

Yarışmacılardan Mert Becce, yardımcı pilotu Sertaç Tatar ile Çanakkale'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tatar'ın Çanakkaleli olmasından dolayı bu yarışın kendileri için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Becce, "Çanakkale'de ilk kez yarışacağız, etaplara hakim değiliz ama özellikle yabancı rakiplerimiz tanıdık arkadaşlarımız. Umarım iyi bir başarı ile sonuç alacağız." diye konuştu.

Sertaç Tatar ise memleketi Çanakkale'de ilk kez yarıştıklarını anlattı.

Doğu Avrupa'da önemli sonuçlar aldıklarını dile getiren Tatar, "Yunanistan ve Romanya yarışlarında iyi dereceler aldık. Birincilik ve genel klasman derecelerimiz var. Burada da serinin lideri olarak yarışı kazanmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Batuhan Korkut da 9 aylık kızı İlay ve takımın eski kaptanı olan Türkiye'nin kadınlarda ilk off-road birincisi eşi İlayda Korkut ile yarışmadan dereceyle ayrılmak istediklerini söyledi.

Düzenlenen seremoni törenine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği (ÇATOD) Başkanı Armağan Aydeğer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Bölge Başkanı Ahmet Çelik ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) İl Temsilcisi Mustafa Kansu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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