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Bakan Akar, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Stefanoviç ile görüştü

27.10.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Stefanoviç'i, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Stefonaviç'in Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, önce baş başa görüştü, ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından çizilen çerçevede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konusundaki ilişkilerin geliştirilmesine hızla devam edileceğini belirtti.

Türkiye ve Sırbistan arasındaki diyaloğun bölgenin barış ve istikrarına katkı sağladığını kaydeden Akar, Balkanların barış ve istikrarının Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

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