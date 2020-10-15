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Bakan Akar'dan Hatay'da şehit olan asker için başsağlığı mesajı

ANKARA HABERLERİ  | 15.10.2020 20:10 | Son Güncelleme

Bakan Akar'dan Hatay'da şehit olan asker için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığında dün şehit olan Deniz Er Volkan Soy için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şehidin fotoğrafına yer verildi.

Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşımız, Hatay İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim'de görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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