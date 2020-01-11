Bakan Bekir Pakdemirli, "Tarım Orman Buluşmaları"nda konuştu: (1)

MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin buğday ithalatı var mıdır? Vardır. İşte var olmasının sebebi Türkiye'nin un ve makarna ihracatında dünyada ilk sırada yer alması. Ne zamandır bir 'Demirperde' ülkesi olduk da Türkiye ithalat yapmayacak?" dedi.

Pakdemirli, "Söz sizde" sloganıyla Mersin'deki bir otelde düzenlenen "Tarım Orman Buluşmaları"ndaki konuşmasında, kentin önemli bir tarım merkezi olduğunu söyledi. Sunum yaparak çalışmaları anlatan Pakdemirli, 15 yıl aradan sonra 7 binden fazla paydaşın katılımıyla 3. Tarım Orman Şurası'nın düzenlendiğini hatırlattı.

Pakdemirli, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün potansiyelinin 2500 olduğunu, ürünlerin tanıtılmasının önemi bulunduğunu belirterek "Coğrafi işaret ve ürünlere hikaye ekleme önemli. İngiliz kraliyet ailesi hep çok konuşuluyor. Kraliyet ailesinden bir hanımefendi, hamileyken bizim Bursa'nın siyah incirini yiyor. Bugün o siyah incir, düne göre avro bazında 2-3 katına satılıyor." diye konuştu.

Pakdemirli, Türkiye'nin, coğrafi konumunun da önemli bir avantaj olduğuna işaret ederek "1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacminin tam ortasında bulunuyoruz. Hatta dünyanın tam merkezindeyiz. Türkiye'nin konumu, dünyadaki birçok ülkeden çok daha iyi." ifadesini kullandı.