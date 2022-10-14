Bakan Bozdağ: "(Amasra'daki maden kazası) Bütün boyutlarıyla soruşturulacak"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın bütün boyutlarıyla soruşturulacağını bildirdi.
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amasra'da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçiler ile ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yaralı işçilere de acil şifalar dileyen Bozdağ, "Madende mahsur kalan işçilerimize ulaşmak, onları sağ ve salimen kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir. Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgi Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır." ifadelerine yer verdi.
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