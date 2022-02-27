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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

27.02.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Ukrayna'daki insani durum ve ateşkesin sağlanması hususları ele alındı.

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