Bakan Çavuşoğlu, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ebu Cenah ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ramazan Ebu Cenah ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ebu Cenah ile görüştüğünü belirterek, "Libya'daki gelişmeleri ve seçim sürecini değerlendirdik." ifadesini kullandı.



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