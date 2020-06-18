Bakan Çavuşoğlu, Türk heyetinin Libya ziyaretini değerlendirdi:

İSTANBUL/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk heyetinin Libya'yı ziyaret etmesinin ülkede büyük bir memnuniyet yarattığını belirterek "Ziyaretimizin amacı belli: Libya'ya olan desteğimizi bir kere daha güçlü bir şekilde vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik." dedi.

Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'tan İstanbul'a dönüşünde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la ülkeye yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'ya çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Dönüşte de çok güzel, çok önemli bir haberi biraz önce aldık. Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına ilk defa bir Türk büyükelçimiz ve İstanbul Milletvekilimiz, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ağabeyimiz bu göreve seçildi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Bozkır'ın yüksek bir oyla BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesinin, hem Bozkır'ın saygın kişiliğinin hem de Türkiye'nin dünyadaki saygınlığının göstergesi olduğunu kaydetti.