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  4. Bakan Dönmez, Bartın'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi

Bakan Dönmez, Bartın'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi

15.10.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Dönmez, Bartın'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın’da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın'ımızın yanındayız. Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün 18.15 sularında patlama meydana gelmişti.

Bakan Dönmez, patlama sonrası yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelerin grizu patlaması olduğu yönünde olduğunu belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bartın Amasra enerji ve tabii kaynaklar bakanı fatih dönmez

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