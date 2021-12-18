Bakan Dönmez, İzmir'de maden ocağındaki göçükte can kaybı olmadığını bildirdi

İZMİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'in Kınık ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte can kaybı olmadığını, 22 madencinin hafif yaralandığını belirtti.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Madendeki göçüğe ilişkin son bilgileri paylaşan Dönmez, "Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı. Yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı. Maden ocağındaki bütün işçilerimiz tahliye edildi. Madende güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.



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