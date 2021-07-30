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Bakan Dönmez KARDEMİR'i ziyaret etti

30.07.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Dönmez KARDEMİR'i ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karabük Demir Çelik Fabrikalarını (KARDEMİR) ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Bakan Dönmez'in, KARDEMİR'de Karabük Valisi Fuat Gürel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili ile il protokolü tarafından karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, Dönmez'in, KARDEMİR Genel Müdürlük binasında, demir çelik sektörü dernek başkanları ile bir araya gelerek, taleplerini dinlediği belirtildi.

Toplantının ardından KARDEMİR'de incelemelerde bulunan Dönmez, kok fabrikası, yüksek fırınlar, ray-profil üretim tesisi, çubuk kangal ve demir yolu tekeri üretim tesislerini gezdikten sonra kentten ayrıldı.

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