Bakan Dönmez: "Mini YEKA yarışmaları 2020'nin ilk yarısında gerçekleştirilecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mini Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları için şartname ve sözleşme taslağı hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Mini YEKA yarışmalarımızla yüksek katılımlı bir sektöre doğru ilerliyoruz. Bu hususta yasa değişikliği tamamlanacak. 2020'nin ilk yarısında ilk yarışmamızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Dönmez, Türkiye Elektrik Sanayi Birliğinin (TESAB) 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 18 yılda büyük bir değişim yaşadığını, birçok dönüşümü hayata geçirdiklerini söyledi.

Enerji sektörünün bu dönüşümden etkilendiğine işaret eden Dönmez, "Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti konusunda Türkiye bugün örnek gösterilen, rol model alınan bir ülke konumuna yükseldi. Türkiye'nin her sektöründe, şehrinde ve bireyinde rahatlıkla görebileceğimiz bu dönüşüm, enerji sektörümüzde de çarpıcı şekilde ortaya çıktı. Enerji sektörümüzün 20 yılda yaşadığı dönüşümle dünyayı yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.