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Bakan Dönmez: "Mini YEKA yarışmaları 2020'nin ilk yarısında gerçekleştirilecek"

ANKARA HABERLERİ  | 09.03.2020 17:31 | Son Güncelleme

"Mini YEKA yarışmaları için şartname ve sözleşme taslağı hazırlıkları tamamlandı" -"Bu hususta yasa değişikliği tamamlanacak. 2020'nin ilk yarısında ilk yarışmamızı gerçekleştireceğiz" -"Yaklaşık 40 şehrimizde10-40 megavat arasında değişen güneş projelerimiz olacak" -"2002'de 31 bin megavat olan kurulu gücümüzü 18 yılda üçe katlayarak 91 bin megavatın üzerine çıkardık" -"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Akkuyu'nun ilk reaktörü 2023'te devreye girecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mini Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları için şartname ve sözleşme taslağı hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Mini YEKA yarışmalarımızla yüksek katılımlı bir sektöre doğru ilerliyoruz. Bu hususta yasa değişikliği tamamlanacak. 2020'nin ilk yarısında ilk yarışmamızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Dönmez, Türkiye Elektrik Sanayi Birliğinin (TESAB) 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 18 yılda büyük bir değişim yaşadığını, birçok dönüşümü hayata geçirdiklerini söyledi.

Enerji sektörünün bu dönüşümden etkilendiğine işaret eden Dönmez, "Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti konusunda Türkiye bugün örnek gösterilen, rol model alınan bir ülke konumuna yükseldi. Türkiye'nin her sektöründe, şehrinde ve bireyinde rahatlıkla görebileceğimiz bu dönüşüm, enerji sektörümüzde de çarpıcı şekilde ortaya çıktı. Enerji sektörümüzün 20 yılda yaşadığı dönüşümle dünyayı yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kalitenin hızla artmasını sağladık"

Dönmez, Türkiye'nin dünya standartlarında elektrik piyasasına kavuşması için rekabeti ve kaliteyi merkeze alan bir elektrik piyasası hedefini ortaya koyduklarını belirterek, "Özel sektörün etkin ve hızlı şekilde sürece dahil edilmesini ve kalitenin hızla artmasını sağladık. Aslında TESAB'da bu felsefemizin sonuçlarından birisi olarak ortaya çıktı ve bugün kamu-özel sektör birlikteliğine bayraktarlık yapıyor." ifadesini kullandı.

Enerji sektöründeki rekabet sonucunda üretim, kurulu güç, iletim ve dağıtım ağı gibi temel göstergelerde artış yaşandığını aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"2002 yılında 31 bin megavat olan kurulu gücümüzü sadece 18 yılda üçe katlayarak 91 bin megavatın üzerine çıkardık. Yerli ve yenilenebilir kaynaklı üretim anlayışımız bu artışın bel kemiğini oluşturdu. Bugün kurulu gücümüzün yüzde 60'dan fazlası yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklı. Sadece yenilenebilir kaynaklı kurulu gücümüz ise yüzde 50 seviyelerine ulaştı. 2019'da elektriğin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretmemiz hep birlikte ulaştığımız bir başka başarı. Mayıs 2019'da önemli bir rekora imza atarak elektriğimizin yüzde 75'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettik."

- Mini YEKA yarışmalarında yüksek katılım beklentisi

Dönmez, Mini YEKA yarışmaları için şartname ve sözleşme taslağı hazırlıklarının tamamlandığına dikkati çekerek, "Mini YEKA yarışmalarımızla yüksek katılımlı bir sektöre doğru ilerliyoruz. Bu hususta yasa değişikliği tamamlanacak. Yakın zamanda Resmi Gazete'de yarışma ilanını yayımlayacağız ve 2020'nin ilk yarısında ilk yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 40 şehrimizde,10-40 megavat arasında değişen güneş projelerimiz olacak." ifadesini kullandı.

Elektrik üretim-tüketim zincirinin tüm dünyada değiştiğini anlatan Dönmez, Türkiye'nin lisanssız kurulu gücünün 6 bin 200 megavat düzeylerinde olduğunu ve bunun yüzde 92'sinin güneş enerjisi santrallerinden geldiğini aktardı.

Bakan Dönmez, tamamlandığında Ankara ve İzmir'in toplam elektrik ihtiyacına denk bir üretim gerçekleştirecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmaların kesintisiz devam ettiğini, ilk reaktörün 2023'te devreye gireceğini bildirdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Fatih Dönmez

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