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Bakan Elvan: "Dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz"

05.09.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Elvan: "Dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün yayımlanan Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin, özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceklerini bildirdi.

Elvan, Twitter hesabından, resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan OVP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomide 2022-2024 döneminin temel politikalarına, ilkelerine, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerine yer verilen Orta Vadeli Programın bugün yayımlandığını belirten Elvan, "Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

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