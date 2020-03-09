Bakan Ersoy'dan Antalya'da dünyaya örnek iki halk plajı müjdesi:

MUHAMMET MUTAF - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da kapsamlı 2 halk plajı açacaklarını belirterek, "Antalya Belek bölgesinde Belek ve Kadriye plajları açılacak. Bu plajlar çok daha modern ve çok büyük halk plajları olacak. Buna kıyı da müsait." dedi.

Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk plajı uygulamasını geçen yıl başlattıklarını hatırlattı. Halk plajlarının ilkini Bodrum'da, ikincisini de Çeşme'de açtıklarını ifade eden Ersoy, "Bu, oldukça başarılı oldu ve çok memnuniyet yarattı." diye konuştu.

- "Dünyaya örnek plajlar açmayı düşünüyoruz"

Ersoy, halk plajlarının kamuoyunda çok iyi yer bulduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Antalya'da en az iki tane daha halk plajı açacağız. Antalya Belek bölgesinde Belek ve Kadriye plajları açılacak. Bu plajlar çok daha modern ve çok büyük halk plajları olacak. Buna kıyı da müsait. Bunlar sadece plaj olma özelliğinin dışında sosyal aktivitelere uygun, engelli ve doğa dostu olması gibi birçok özelliği de olan ve oradaki esnafın, yöresel ürünlerini satabileceği noktaların da olduğu plajlar. Sadece halk plajı değil mesire alanlarının da olduğu, sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek plajlar açmayı düşünüyoruz."