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  4. Bakan Fatih Dönmez'den "kış hazırlıkları" paylaşımı

Bakan Fatih Dönmez'den "kış hazırlıkları" paylaşımı

14.09.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Fatih Dönmez'den "kış hazırlıkları" paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) helikopterle gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin videoyu "kış hazırlıkları" başlığıyla paylaştı.

Dönmez, sosyal medya hesabında yer verdiği videoda, TEİAŞ ekiplerinin hat bakım çalışmaları ve ikaz küresi montaj çalışmaları yer alıyor.

"Kış hazırlıkları" başlığıyla paylaşılan görüntülerde ayrıca saf su ile gerçekleşen yüksek gerilim hatlarında izolatör temizliği de bulunuyor.

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Fatih Dönmez helikopter bakım kış hazırlıkları teiaş

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