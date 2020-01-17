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  4. Bakan Gül Adalet Dergisi'nin "Türk Hukuk Tarihi Özel Sayısı"nda yazdı:

Bakan Gül Adalet Dergisi'nin "Türk Hukuk Tarihi Özel Sayısı"nda yazdı:

ANKARA HABERLERİ  | 17.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

"Bu özel sayıyla ülkemiz hukuk birikimine, Türk hukuk tarihi çalışmalarına katkı sunarak yeni perspektifler kazandırmak amaçlanmıştır. Adalet Bakanlığı olarak bu özel sayı ile özellikle yargı mensuplarının ve yargı çalışanlarının bu sahaya dikkatini çekmek istiyoruz" - "Tarihi birikimi yüklenerek iş yapmak her zaman olayları ve olguları daha geniş değerlendirme imkanı vermektedir. Bu nedenle özelikle yargı camiasının, hukuk tarihini, felsefesini, sosyolojisini ve mantığını özümsemiş olması elzemdir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Dergisi'nin "Türk Hukuk Tarihi Özel Sayısı"nın takdim yazısını kaleme aldı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1873'te "Ceride-i Mehakim" adıyla yayın hayatına başlayan ve hukuk tarihi açısından önemli kaynaklardan olan 147 yıllık Adalet Dergisi'nin yeni sayısı yayımlandı.

Adalet Bakanlığının, Türkiye'nin hukuk birikimi ve tarihine önemli katkılar sunan dergisinin "Türk Hukuk Tarihi Özel Sayısı" akademik olarak hakem incelemesinden geçen yazılardan oluştu.

Dergi, 62-63'üncü sayılarından itibaren "hakemli" yayımlanacak.

Yayın hayatına hem matbu hem de dijital devam edecek "Adalet Dergisi" arşivine "adaletdergisi.adalet.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilmesi için çalışmalar sürüyor.

- "Ülkemizin en köklü dergilerinden birisi"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, derginin yeni sayısı için takdim yazısı kaleme aldı.

Gül, derginin, 1873'te yayımlanmaya başlanan Ceride-i Mehakim dergisinin birikimi üzerine yayın hayatına devam ettiğini belirtti.

Derginin sırasıyla Ceride-i Mehakim-i Adliye, Ceride-i Adliye, Adliye Ceridesi, Adliye Dergisi ve 1945'ten bu yana ise Adalet Dergisi adıyla yayımını sürdürdüğünü anımsatan Gül, "Bu anlamda Adalet Dergisi, yayımı devam eden ülkemizin en eski dergisidir diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Derginin yenilenme çabalarının "Türk Hukuk Tarihi Özel Sayısı" ile ortaya konulduğuna dikkati çeken Gül, "Bu özel sayıyla ülkemiz hukuk birikimine, Türk hukuk tarihi çalışmalarına katkı sunarak yeni perspektifler kazandırmak amaçlanmıştır. Adalet Bakanlığı olarak bu özel sayı ile özellikle yargı mensuplarının ve yargı çalışanlarının bu sahaya dikkatini çekmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hukuk tarihinin önemli eserlerinin günümüze aktarılması önemli"

Akademik çalışmalarda hukuk tarihi araştırmalarına gereken önemin verilmediğini belirten Gül, bu alanda önemli yer tutan eserlerin bugüne aktarılması yönünde atılan her adımı desteklediklerini kaydetti.

Gül, "Tarihi birikimi yüklenerek iş yapmak, her zaman olayları ve olguları daha geniş değerlendirme imkanı vermektedir. Bu nedenle, özelikle yargı camiasının, hukuk tarihini, felsefesini, sosyolojisini ve mantığını özümsemiş olması elzemdir. İyi hukukçu sadece kanunları bilmekle tebarüz etmez, aynı zamanda idrak, muhakeme ve ifade gücüne sahip olmakla ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adalet Dergisi Türk Hukuk Tarihi Özel Sayısı

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