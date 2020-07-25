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Bakan Karaismailoğlu, Asım Gültekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

AMASYA HABERLERİ  | 25.07.2020 21:14 | Son Güncelleme

Bakan Karaismailoğlu, Asım Gültekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yalova'da hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin'in Amasya'daki ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Karaismailoğlu, önceki günlerde vefat eden, edebiyat ve yayın alanında yaptığı çalışmalarda bilinen Asım Gültekin'in Taşova ilçesi Yemişen Mahallesi'nde ikamet eden kardeşlerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Karaismailoğlu, Yeni Mahalle'de oturan aile büyüklerinden Hasan Fehmi Karaismailoğlu'nu da ziyaret etti.

Karaismailoğlu, babası vefat eden Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Öz'ün Destek köyündeki evine de giderek başsağlığı diledi.

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