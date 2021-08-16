Bakan Karaismailoğlu Ayancık'ta TSK'ye ait seyyar köprünün kurulumu sırasında açıklama yaptı:

SİNOP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ayancık'ta önemli bir köprünün inşallah akşama doğru imalatını bitirmiş olacağız. Vatandaşımızın ihtiyacı olan, önemli olan Ayancık şehir geçişini sağlamış olacağız." dedi.

Karaismailoğlu, 11 Ağustos'ta yaşanan selde köprüleri büyük ölçüde yıkılan ve hasar gören Sinop'un Ayancık ilçesinde, köprü çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'nün (HASK), Ayancık ilçesindeki kurulumunu da takip eden Karaismailoğlu, ilçede ulaşımın yeniden normale dönmesi için yoğun bir çalışma olduğunu vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, "Aynı şekilde Türkeli'de, Bozkurt'ta Bartın'da da devletimizin bütün kurumlarının bütün bakanlıkların çok hummalı topyekun bir mücadelesi var. İnşallah bu sel afetinin 5. gününde yaraları sarmaya başladık." diye konuştu.

- "Bölgeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz"

Ayancık'ta önemli bir köprünün imalatını akşama saatlerine doğru bitirmiş olacaklarını söyleyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün de Ayancık'ta önemli bir köprünün inşallah akşama doğru imalatını bitirmiş olacağız. Vatandaşımızın ihtiyacı olan, önemli olan Ayancık şehir geçişini sağlamış olacağız. Yine Çatalzeytin Türkeli arasında da ulaşım aksamıştı. Oranın geçişini de inşallah yarın itibariyle tamamlamış olacağız. Bunlar geçici köprüler, geçici projeler. İnşallah bu ihtiyaçları karşıladıktan sonra kalıcı kuvvetli sağlam projelerimizi de en kısa zamanda yapıp bitireceğiz. Bölgeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Bölgede, sel afetinden mağdur olan bölgelerde devlet millet dayanışmasının en güzel örneklerini veriyoruz. Bütün STK'lar, gönüllüler, belediyeler, topyekun bir mücadele içindeyiz. İnşallah el birliğiyle bu zorlukların üstesinden geleceğiz. İnşallah böyle afetleri bir daha yaşamayız. Ama böylesi bir afet durumunda da yapacağımız işler belli. Afetin 5. gününde hayatı normale döndürmenin büyük çabası içerisindeyiz. Büyük merhaleler kaydettik."

Bakan Karaismailoğlu, sel bölgesine bir taraftan elektrik ve suyun verildiğine, diğer taraftan ise ulaşım yollarının bağlandığına işaret ederek, "Bir taraftan bu 5 günlük süre içinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını taleplerini karşılamak doğrultusunda hem havadan hem karadan çok önemli gelişmeler yaptık. Hem helikopterlerimiz hem arabalı vapurumuzla, Karayolları, DSİ, İller Bankası, AFAD adını sayamadığım kurumlarımızın hepsi gönüllülük esasıyla cansiperane çalışıyorlar. Çalışmaya da devam ediyorlar. İnşallah bunların kısa sürede üstesinden geleceğiz." ifadesinde bulundu.

Tüm kurumların bölgede çalıştığını ve hayat normale dönene kadar bölgede olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bir gazetecinin seyyar köprülerin başka alanlara da kurulup kurulmayacağı yönündeki sorusuna ise "Diğer taraflarda biz ulaşımı geçici de olsa sağladık. Oradaki çözümlerimizi ürettik. Ulaşımı, trafiği sağladık. Burada dere yatağı çok geniş bir alandı. Burayı da portatif köprüyle geçiyoruz. Bu geçici bir köprü. Biz kalıcı imalatlarımıza da önümüzdeki günlerde başlayacağız." yanıtını verdi.

