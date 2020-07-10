YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bakan Karaismailoğlu Bitlis’te

Bakan Karaismailoğlu Bitlis’te

BİTLİS HABERLERİ  | 10.07.2020 18:39 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Botan Köprüsü’nün yarın yapılacak açılışına katılmak üzere Bitlis’e geldi.Muş’tan karayoluyla Bitlis’e gelen Bakan Karaismailoğlu’nu Bitlis Valiliği önünde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, belediye başkanları ve bazı kurum amirleri karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Botan Köprüsü’nün yarın yapılacak açılışına katılmak üzere Bitlis’e geldi.
Muş’tan karayoluyla Bitlis’e gelen Bakan Karaismailoğlu’nu Bitlis Valiliği önünde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, belediye başkanları ve bazı kurum amirleri karşıladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis Valiliği toplantı salonunda kaymakamlar ve belediye başkanları ile bir süre toplantı yaptı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için elimizden gelen var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli belediye başkanımız, milletvekillerimiz ve valimizle Bitlis’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlarla ilgili gerekli görüşme ve toplantıları yapıyoruz. Devam eden işlerin durumlarıyla ilgili gerekli incelemeleri yapıp inşallah oluşabilecek sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunarak devam eden projelerimizin bir an önce bitirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere buradayız. Devam eden projelerin bitmesi ve akabinde Bitlis’in ihtiyaçları olan projelerle ilgili programlar yapmak için arkadaşlarımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını alıp bir program dahilinde yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bitlisli vekillerimiz, belediye başkanlarımız ve valimizle bir ekip olarak Bitlis’in sorunlarının bir an önce çözülmesi ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için elimizden gelen var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin her noktasında olduğu gibi Bitlis’te de çok önemli ve büyük projelerimiz var. Şu an devam eden projelerimiz 2,5 milyar lira civarında. Bitlis’e bugüne kadar yaptığımız projenin miktarı 7 milyarı geçti. Bu büyük projelerimizi inşallah en kısa zamanda bitirip Bitlisli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yine yarın önemli bir açılış yapacağız. Yine Bitlis’i ilgilendiren Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü’nün açılışını yapacağız. Bitlis’te, bölgede ve diğer yerlerde de buna benzer çok önemli projeler var. İnşallah onları da kısa zamanda bitirip halkın hizmetine sunmak için törenlerimiz olacak. Bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor. Projelerimiz bittikçe bölge ziyaretlerini yapıp istişarelerde bulunup vatandaşlarımızın dilek ve taleplerini alıp, onların talepleri doğrultusunda en iyi hizmeti vermek için hep birlikte ekip olarak çalışacağız. Burada yaşayan kardeşlerimizin sorunları bizlerin sorunları, bizlerde program dahilinde Ankara’da bu işlerin programını yapıp yine yerel idarecilerimizle bu işlerin çözümüne inşallah en kısa zamanda gidereceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bakan Karaismailoğlu’na Ahlat bastonu hediye etti. Daha sonra Bitlis Belediyesine geçen Karaismailoğlu, burada çiçekle karşılandı. Karaismailoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile bir süre görüştükten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. Bakan Kaaismailoğlu, geceyi Bitlis’te geçirecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Alıştıra alıştıra geliyor fotoğraflar' 'Alıştıra alıştıra geliyor fotoğraflar'
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü

Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü

Gövdesinde el figürü olan ağaç ilgi odağı oldu

Gövdesinde el figürü olan ağaç ilgi odağı oldu

Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: ”Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: ”Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın”

Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi

Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi

GÜNCELLEME - Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

GÜNCELLEME - Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Mirkelam’dan 100’üncü yıl kutlaması

Mirkelam’dan 100’üncü yıl kutlaması

Bitlis Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:03
Sabah
04:50
Öğle
12:22
İkindi
16:16
Akşam
19:44
Yatsı
21:23

Bitlis Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Merkez Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Deniz Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yaralı ata yardım eli

Yaralı ata yardım eli

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran Bitlis’te

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran Bitlis’te

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.