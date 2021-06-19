Bakan Karaismailoğlu, Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Bilim-Sanat Ödülleri Törenine katıldı:

Karaismailoğlu, "Kanayan bir yara görünce, bir yüreğin nasıl parçalandığını onda gördük. Hakkı kaldırmak için gerektiğinde çiğnenmeyi, kamçı yemeği bize o anlattı. Kendisine verilen yüksek rütbeli görevleri, halkının hizmeti için elinin tersiyle itebilen nadir bir şahsiyeti o. İstiklal Marşı yarışmasına maddi karşılık verileceği için katılmayan, milli olduğu kadar, Kur'an meali yazacak kadar dini bir şahsiyetti." diye konuştu.

Ersoy'un, zulmü alkışlamayan, zalimi sevmeyen, mazlumun yanında, Milli Şair olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, şairin "Biri ecdadıma saldırdı mı boğarım" diyecek kadar celalli, doğduğundan beri istiklal aşığı büyük bir insan olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel'de Mehmet Akif Ersoy Bilim-Sanat Ödülleri ve 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödülü Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ersoy'a pek çok güzel sıfat atfedildiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'a vefa borcunu ödemek için gayret ettiklerini, adının ve hatırasının yaşatılması için var güçleriyle çabaladıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'den beslenen fikir insanlarının kolay yetişmediğine dikkati çeken Karaismailoğlu, ülkenin kurtuluşu için canla başla çalışan Milli Şair'in, İkinci Meclisten sonra kurulan hükümetler tarafından takip ve kovuşturmaya tabi tutulmuş olmasının hala içlerini burktuğunu kaydetti.

"Mısır'da yaşamak zorunda kaldığı 11 yıl boyunca ülkeyi yönetenlere aleyhte tek bir söz etmemesi ancak ve ancak onun vatan ve milletine olan derin bağlılığıyla ifade edilebilir." diyen Karaismailoğlu, doğu ile batıyı maneviyat potasında birleştiren, Asım'ın nesilleri için kendini heder eden bu büyük insana hayran kalmadan edemediğini, onu anlatmak için kelimeler bulamadığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin bu kadirşinas girişiminin Akif'e olan sevginin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere, siz değerli katılımcılara ve öğrenci kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetlerimiz döneminde, Milli Şairimize olan vefa borcumuzu ödemek için gayret ederken, adının ve hatırasının yaşatılması için var gücümüzle çabalıyoruz. Ersoy'un adının bir üniversite ile yaşatılması bile bunun en güzel örneğidir. Biz, yokluk içinde zenginliği, dar zamanda ümitvar olmayı, hüzün ve hazan zamanında bile kin gütmemeyi Akif'ten öğrendik. Kuşkusuz daha öğrenecek çok şeyimiz var."

Törende Mehmet Akif Ersoy hakkında çalışma yapanlara, akademisyenlere ödülleri verildi.

