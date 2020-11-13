Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu'da yatırımları değerlendirdi:

"Ancak biliyoruz ki hiçbir güç veya düşmanca yaklaşım bize boyun eğdiremez, bizi yolumuzdan döndüremez. Bizim davamız, Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'a kadar uzanıyor. Bugün ise sadece bir ülke ve bölge değil, bir dünya vizyonu sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yönünü tayin ediyor. Ulaştırma ve altyapı politikalarımızı da Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerleyen ülkemize yakışır eserler vermek üzere hayata geçiriyoruz. Ülkemizi dünyanın en büyük lojistik güçlerinden biri haline getirmek için aklın ve bilimin ışığında dev projelerimizi tamamlıyor, yerli ve milli teknolojilerimizi üretiyoruz."

Bugün dahi milli değerleri ve ortak hedefleriyle şanlı bayrakları altında birleşerek büyük mücadeleler verdiklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , "Türkiye Cumhuriyeti'nin tam anlamıyla ekonomik bağımsızlığını kazanması için AK Parti iktidarı, 2002 yılından beri adeta bir kalkınma devrimi gerçekleştirmektedir." dedi.

İl, ilçe, mahalle, köy ayırt etmeksizin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yatırımlara devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Çünkü biliyoruz ki yol demek, hayat demek. Yol demek iş demek. Yol demek, aş demek. Türkiye Cumhuriyeti'nin tam anlamıyla ekonomik bağımsızlığını kazanması için AK Parti iktidarı, 2002 yılından beri adeta bir kalkınma devrimi gerçekleştirmektedir. Bu başarıda hiç şüphesiz ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımların payı tartışılamaz. Ulaştırmaya ve altyapıya yapılan yatırımlar, tarım ve sanayide ticari gücümüzü artırmaktadır. Üreticilerimizin ürünlerini yurt içi ve yurt dışındaki alıcılara hızlı, verimli ve güvenli şekilde ulaştırmasına ciddi katkılar sağlamaktadır." diye konuştu.

Yeniledikleri, güçlendirdikleri, tamamladıkları ve projelendirdikleri demir yolları, kara yolları, limanlarla çok modlu taşımacılık yaklaşımını hayata geçirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Lojistik gücümüz kadar haberleşme yatırımlarımız ile de ekonomik canlılığa katkı veriyoruz. Kastamonulu Emine teyzemizin el işi ürününü internet aracılığı ile Avrupalı bir alıcıya satmasına yardımcı oluyoruz. Kastamonu'nun pastırmasını dünyaya ulaştırıyoruz. Kısaca ticareti, tüccarlarımız, KOBİ’lerimiz, çiftçilerimiz, sanayicilerimize daha az maliyetli hale getirmek için çalışıyoruz. Zira Türkiye, bulunduğu coğrafya ile yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer almakta ve dünyanın yeni ticaret rotaları üzerinde oyun kurucu bir ülke konumu kazanmaktadır."