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Bakan Karaismailoğlu, Konya'da ziyaretlerde bulundu:

02.11.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünyanın gıpta ile baktığı bütün projeleri tek tek bitirdik. Gelişmekte olan bütün ülkeler gelip Türkiye’deki bu değişimin nasıl olduğunu ve buradaki edindiğimiz bilgi, beceri ve tecrübelerinizi öğrenmek için, bizden akıl almak için bizlere geliyorlar"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin, dünyanın özendiği projeleri başarıyla tamamlayan bir ülke olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu Yolu Açılış Töreni için geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililerle görüşen Karaismailoğlu, ülkenin dört bir tarafında önemli çalışmalar, yatırımlar olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, Anadolu ziyaretlerinde bölge halkıyla görüştüklerini ve fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirerek, "Türkiye'nin her tarafında önemli işler yaptık, Konya da bundan fazlası ile katkısını aldı, almaya devam edecektir. Tabii ki yetmez bu yatırımlar. Çünkü Konya çok şeyi hak ediyor. Konya'nın ulaşım, iletişim altyapısında son 19 yılda tam 17 milyar 731 milyon lira para harcadık. Konya'da bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden yüzde 647 arttırarak 1247 kilometreye ulaştırdık." diye konuştu.

Konya genelinde 15 ayrı kara yolu projesinin devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, bu projelerin maliyetinin 6 milyar 110 milyon lirayı aştığını söyledi.

- "Gelişen mühendislik ve teknolojiyi dünyaya ihraç etmeye başladık"

Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu yolunun açılışını yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız bu destansı mücadele, destansı yatırımlar inşallah artarak devam edecek. Dünyanın gıpta ile baktığı bütün projeleri tek tek bitirdik. Son 19 yıldır çalışmalarımız bütün dünyaya örnek oldu. Gelişmekte olan bütün ülkeler gelip Türkiye’deki bu değişimin nasıl olduğunu ve buradaki edindiğimiz bilgi, beceri ve tecrübelerinizi öğrenmek için, bizden akıl almak için bizlere geliyorlar. Biz de dost, kardeş ülkelerimizin hepsine yardımcı oluyoruz. Bu büyük altyapı yatırımının sonucunda hem müteahhitlik sektörü, hem mühendislik açısından, hem de teknoloji açısından Türkiye çok önemli mesafeler kaydetti. Artık biz de bu gelişen mühendislik ve teknolojiyi dünyaya ihraç etmeye başladık. Dünyanın pek çok ülkesinde artık yerli Türk müteahhitler ve Türk mühendisler çalışmakta, gelişmekte olan bütün ülkelerin altyapılarında görev almaktalar. Bu da Türkiye'nin önemli bir kazancı olmuştur."

Akşehir ilçesinde esnafı ziyaret ederek bir süre vatandaşlarla görüşen Karaismailoğlu, daha sonra Beyşehir ilçesine geçti.

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