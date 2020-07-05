Bakan Karaismailoğlu Mersin'deki Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nın yenileneceğini duyurdu:

MERSİN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nın yenilenmesi için proje çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İnşallah burasının su sporlarının da yapıldığı, iskele ilavesiyle tam donanımlı, Akdeniz'e, Mersin'e yakışır bir marina, park, yaşam alanı olması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, barınakta incelemelerde bulunarak Mersin Amatör Balıkçılar Derneği üyeleri ve esnafla sohbet etti.

Barınakta yapılması planlanan projeyle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nı inşallah Mersin'e, Akdeniz Belediyesine yakışır şekilde elden geçirmek için proje çalışmalarına başladık. İnşallah burasının su sporlarının da yapıldığı, iskele ilavesiyle tam donanımlı, Akdeniz'e, Mersin'e yakışır bir marina, park, yaşam alanı olması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Akdeniz Belediyesinin tavsiyesi, görüşleri bizler için çok önemli. Onların görüşlerini de dikkate alarak güzel bir proje çıkacak inşallah. Proje bittiğinde sizlerle paylaşıp, olurunu aldıktan sonra inşallah inşaatını takip edip, bir an önce bitirip sizlerin hizmetine sunacağız."