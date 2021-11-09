YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Karaismailoğlu, Polatlı Belediyesi ile AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti:

Bakan Karaismailoğlu, Polatlı Belediyesi ile AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti:

09.11.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Projelerimizi ülkemizdeki vatandaş kadar dünyadaki bütün ülkeler takip ediyor. 19 yıldır bu destansı mücadelenin nasıl yapıldığını öğrenmek, bilgi ve tecrübelerimizden faydalanmak için gelişmekte olan ülkeler bizimle iletişim halindeler. Biz de bu dost, kardeş ülkelere tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi anlatıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de hayata geçirilen projeleri vatandaşlar kadar dünyadaki bütün ülkelerin takip ettiğini belirterek, "19 yıldır bu destansı mücadelenin nasıl yapıldığını öğrenmek, bilgi ve tecrübelerimizden faydalanmak için gelişmekte olan ülkeler bizimle iletişim halindeler. Biz de bu dost, kardeş ülkelere tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi anlatıyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı açılışının ardından Polatlı Belediyesi ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Karaismailoğlu, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, geçen hafta iktidara gelişinin 19'uncu yılını kutlayan AK Parti'nin, hizmetleriyle Türkiye'de istikrar ve güven sağladığını söyledi. Dünyanın takip ettiği projelerde bu istikrar ve güvenin görüldüğünü ifade eden Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm dünyanın gıptayla baktığı projeleri yapmanın AK Parti hükümetlerine nasip olduğunu bildirdi. Karaismailoğlu, projelerin artarak devam ettiğine dikkati çekerek, Türkiye ulaşımına yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Karaismailoğlu, kara yolu yatırımlarının belli bir seviyeye geldiğini, artık demir yolu ağına daha da ağırlık vereceklerini aktardı.

- "Dünyaya proje ve mühendislik ihracı yapılıyor"

Karaismailoğlu, "Projelerimizi ülkemizdeki vatandaş kadar dünyadaki bütün ülkeler takip ediyor. 19 yıldır bu destansı mücadelenin nasıl yapıldığını öğrenmek, bilgi ve tecrübelerimizden faydalanmak için gelişmekte olan ülkeler bizimle iletişim halindeler. Biz de bu dost, kardeş ülkelere tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi anlatıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki yatırımların, daha önceden yabancı yatırımcılar ve mühendislere teslim edildiğini anımsatan Karaismailoğlu, 19 yıllık süreçteki yatırımlar sayesinde, dünyaya proje ve mühendislik ihracının yapıldığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin büyük yatırımlar ve altyapı sayesinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında girme hedefine doğru ilerlediğine işaret ederek, ulaştırma ve altyapı yatırımlarının götürüldüğü bölgelerin de ekonomisinin hızla canlandığını anlattı.

Uzay alanında çalışmalar yapıldığını, Türksat 5B ve Türksat 6A'ya ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, ulaşımın bütün modlarında Türkiye'nin kendisini dünyaya gösterdiğini, bundan sonra da liderliğini ilan edeceğini söyledi.

Karaismailoğlu, projelerle ilgili canla başla çalışırken bunlara "çökmek" isteyenlerin bulunduğunu, yaptıkları projeleri anlatacaklarını, Ankara, İstanbul ve İzmir'i "birilerinin" keyfine terk etmeyeceklerini bildirdi.

- "Hizmet ve değer üretmeye devam ediyoruz"

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de belediyelerin ve bakanlıkların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet ve değer üretmeye devam ettiğini belirterek, yapılan hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Bakanlıkların ve ilçe belediyelerinin Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirmediği hizmetleri tamamlamak için tüm gücüyle çaba sarf ettiğini belirten Şahin, millete hizmet için siyaset yaptıklarını söyledi.

Şahin, Kovid-19 salgınını olumsuz etkilerine de dikkati çekerek, olumsuzlukların vatandaşa, esnafa, çiftçiye yansımasının en aza indirilmesi için tüm tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edildiğini anlattı.

Şehit yakınına küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, grup başkanvekilliği görevinden alındığını ancak milletvekilliği ve İYİ Parti üyeliğinin devam ettiğini hatırlatan Şahin, "İyi Parti kurumsal olarak ne disipline sevk etti ne ihraç etti. Artık bundan sonra bu terbiyesizliği İyi Parti kurumsal olarak üstlenmiştir. Bunu unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimize, yakınlarına hakaret ve küfreden zihniyetin bu topraklarda yeri olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra esnafı da ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİki usta yan yanaİki usta yan yana
PARTNER Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı
Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu Avrupa şampiyonu olduMilli bilardocu Eylül Kibaroğlu Avrupa şampiyonu oldu
Anahtar Kelimeler:
Adil Karaismailoğlu

Ankara Namaz Vakitleri 9 Kasım Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:37
İkindi
15:20
Akşam
17:45
Yatsı
19:06

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Salı

Anemon Eczanesi
Cankaya
Devran Eczanesi
Cankaya
Duru Eczanesi
Cankaya
Güldal Eczanesi
Cankaya
Uydukent Eczanesi
Cankaya
Zeynep Eczanesi
Cankaya
İrem Aşık Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.