YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Bakan Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden Karadeniz'in Babaçay köyündeki cenaze törenine katıldı

Bakan Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden Karadeniz'in Babaçay köyündeki cenaze törenine katıldı

14.08.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden Karadeniz'in Babaçay köyündeki cenaze törenine katıldı

SİNOP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde, selde hayatını kaybeden emekli mermer ustası Arif Karadeniz'in (71) cenaze törenine katıldı.

Bölgede şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta yaşanan selde, sığındığı akrabalarının evinin yıkılması sonucu sel sularına kapılarak hayatını kaybeden ve arama kurtarma ekiplerince bulunan Karadeniz'in cenazesi, Babaçay köyüne bağlı Hatlı Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Altı çocuk babası Karadeniz'in cenazesi, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karadeniz'in tabutunun taşınmasına yardım etti. Karaismailoğlu, acılı aileye taziye dileklerini de iletti.

Karadeniz'in selde kaybolan eşi Gülizar Karadeniz'i arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sel felaketinden yürek yakan detay! Kurtardığı kızın ailesiyle birlikte can vermişSel felaketinden yürek yakan detay! Kurtardığı kızın ailesiyle birlikte can vermiş
PARTNERNeredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndüNeredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü
Ayancık'ta selde mahsur kalan aile TSK'ya ait helikopterle tahliye edildiAyancık'ta selde mahsur kalan aile TSK'ya ait helikopterle tahliye edildi
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:39
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
19:49
Yatsı
21:22

Sinop Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Dramalı Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Boyabat Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Dolgun Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.