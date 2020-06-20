Bakan Karaismailoğlu, Siirt'te ulaşım yatırımlarını inceledi:

Karaismailoğlu daha sonra Siirt-Pervari kara yolunun Alkumru Barajı'ndan etkilenen yol kesiminde, 2012'de yapılan, 188 kilometre uzunluğunda 5 açıklıklı 13 metre genişliğinde öngörme basit kirişli betonarme Kilis Köprüsü'nde inceleme yaptı.

SİİRT (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt'te ulaşım alanındaki yatırımları inceleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizin her noktasına hizmet götürmek için el birliğiyle çalışıyoruz." dedi.

Siirt-Kurtalan yol yapım çalışmalarını da yerinde inceleyen Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, işlerin düzenli bir şekilde devam etmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Siirt halkına yakışır, Siirtli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek projeleri bir an önce faaliyete geçirmenin çabası içerisinde olduklarını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Siirt bölgemizde yaptığımız çalışmalara ilgili gerekli istişarelerde bulunduk ve denetimlerimizi yaptık. İşlerin düzenli bir şekilde devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Siirt-Pervari yolunda incelemelerde bulunduk, sorunları yerinde tespit ettik. Yine Şirvan ilçemize uğrayarak orada da yol üzerinde olan problemleri yerinde keşiflerini yaptık. Arkadaşlarımızla beraber gerekli planlamaları da yapmış olduk."

Siirtlilerin yaşam kalitesini yükseltecek projeleri bir an önce faaliyete geçirme çabası içerisinde olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, bu amaçla çalışmaların sürdüğünü anlattı.

"Memleketimiz her noktası ayrı bir güzellik. O yüzden biz de bu özveriyle bütün arkadaşlarımızla mühendisinden işçisine kadar büyük bir özverili çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: