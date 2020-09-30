Bakan Karaismailoğu, Yeni Kömürhan Köprüsü'nün son kaynağını yaptı:

Bu düşüncelerle, 'Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası' başlığı altında, bugüne kadar yapılan işlere değer katacak adımları düzenledik. Yeni projelerimizi aynı vizyonla devreye aldık. Reform çalışmalarımızı Milli Ulaşım ve Altyapı Politikamız çerçevesinde bir araya getirerek çalışma planlarımızı oluşturduk."

Daha yapacağımız çok ve büyük işler, dev projeler, nice teknolojik atılımlar var.

18 yıldır, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, benzersiz bir çaba ortaya koyarak, ülkemize toplam 901,5 milyar liralık ulaşım ve haberleşme yatırımı yaptık.

"Malatyamız gibi Türkiyemizin her noktasını çağımızın gereklerine uygun ulaşım ve altyapı sistemleri ile donatarak, bütünsel kalkınma vizyonumuz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.

660 metre uzunluğundaki köprünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Orta Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayan yollar üzerinde olma özelliği bulunduğunu anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

Malatya için 2003 yılından bugüne kadar ulaşım ve iletişim yatırımları dahil 8 milyarın üzerinde harcama yaptıklarını aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Atalarımız, 'Dağ ne kadar yüce olsa yol onun üstünden aşar' demiş. Biz de 18 yılda birçok engelle karşılaştık ama milletimizin dualarıyla bugünleri gördük.

Bugün burada incelediğimiz ve hakkında bilgi aldığımız Kömürhan Köprüsü, Kömürhan Tüneli ve Bağlantı Yolu Yapımı Projesi ile sadece Malatya’nın değil, bölgedeki tam 16 şehre faydası dokunacak bir eser ortaya koymuş olacağız. Projemiz, tüm bölgenin kalkınmasına damga vuracak, bölgeye ekonomik canlılık getirecektir.

Projemizin toplam uzunluğu 5 bin 155 metredir."

Proje kapsamında bir adet 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü

ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprünün bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, bugün itibarıyla projede yer alan çift tüp tünel inşaatının nihai beton kaplamasıyla birlikte gergin eğik kablolu köprünün temelleri ve 168,5 metrelik pilon imalatını tamamladıklarını kaydetti.