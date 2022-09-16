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  4. Bakan Kasapoğlu, 3. kez dünya şampiyonu olan Taha Akgül'ü tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, 3. kez dünya şampiyonu olan Taha Akgül'ü tebrik etti

16.09.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kasapoğlu, 3. kez dünya şampiyonu olan Taha Akgül'ü tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Başkent Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli güreşçimiz Taha Akgül kardeşimi canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Salonda İstiklal Marşı'mızın yankılanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyorum."

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