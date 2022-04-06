Bakan Kasapoğlu, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan ve Türkiye’de haberciliğin öncüsü, referans bilgi kaynağı olan Anadolu Ajansının 102. yılını kutluyorum. Ülkemizin sesi olmayı sürdürecek olan Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılar diliyorum."
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