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  4. Bakan Kasapoğlu, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bakan Kasapoğlu, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kasapoğlu, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan ve Türkiye’de haberciliğin öncüsü, referans bilgi kaynağı olan Anadolu Ajansının 102. yılını kutluyorum. Ülkemizin sesi olmayı sürdürecek olan Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılar diliyorum."

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