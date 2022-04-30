Bakan Kasapoğlu, AK Parti Çorum İl Başkanlığı iftarında konuştu:

ÇORUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti teşkilatlarının her girdiği seçimi yeni rekorlarla kazandığını belirterek, "Bu dava bir emanete sahip çıktı, kanla terle gözyaşıyla şehitlerin ve gazilerin emanetiyle kurulan bu cumhuriyete, bu demokrasiye, bu medeniyete, bu milletin kutsal değerlerine sahip çıktı." dedi.

Çorum Valiliği ziyaretinin ardından Kasapoğlu, Çorum Fuar Alanı'nda düzenlenen AK Parti Çorum İl Başkanlığının iftar programına katıldı.

Burada konuşan Kasapoğlu, AK Parti'nin, 20 yıldan beri "milletin gönlüne yer etmiş, mazlumların duasında yaşayan, ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür insanının, göründüğü gibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her geçen gün çıtasını yükselten bir dava" olduğunu söyledi.

AK Parti'nin davasının vicdan, adalet ve kalkınma anlayışıyla dünyaya model olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğündeki bu kutlu davayı yarınlara daha güçlü şekilde ulaştırmanın çabasını ve gayretini yaşıyoruz. Bu 20 yılda AK Parti teşkilatları sadece seçim kazanmadı, her girdiği seçimi yeni rekorlarla kazandı. Bu dava bir emanete sahip çıktı, kanla terle gözyaşıyla şehitlerin ve gazilerin emanetiyle kurulan bu cumhuriyete, bu demokrasiye, bu medeniyete, bu milletin kutsal değerlerine sahip çıktı. İşte 20 yıllık mücadele bunun mücadelesi, 20 yıllık gayret, bunun gayreti."

- "Çorum'u marka şehir haline getirme"

Çorum'un İstiklal Harbi'nde en fazla şehit veren şehirlerden biri olduğunu anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu şehir kahramanların ve şehitlerin şehri. İşte onların torunları buradalar. Bu kutsal vatan için yine ecdadın izinde, canla başla ve azimle kutlu yarınlara yürüyorlar. İşte bu şerefi ve gururu paylaşmak, bu güzel akşamda sizlerle beraber olmak bizler için ayrı bir mutluluk. İnanıyorum ki Çorum'u tıpkı diğer iller gibi, Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğinde nasıl 20 yılda farklı bir noktaya getirdiysek, inşallah bundan sonraki süreçte de yine el ele vereceğiz. Teşkilatımızla Cumhur İttifakı'mızla el ele vereceğiz. Milletvekillerimizle ve yerel yönetimlerimizle el ele vereceğiz, bu hizmet çıtamızı daha yukarılara taşıyacağız."

Çorum'un çocukları, gençleri ve kadınları için çalıştıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Çorum'daki spor tesisleşmesini görüyorsunuz, eğitimde, sağlıkta ve sanayide nasıl çok farklı boyutlara geldiysek, gençlik ve spor yatırımlarında da Çorum'u bir marka şehir haline getirme noktasında el birliğiyle güçlü bir şekilde yürüyoruz. Salonları, semt sahaları, gençlik merkezi, yurtları, havuzları sadece Çorum'un merkezinde değil, ilçelerine kadar, köylerine kadar, bu kalkınma mücadelesini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Programa AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile partililer katıldı.

