Bakan Kasapoğlu, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları dolayısıyla 54 ayrı ülkeden gelen binlerce kişiyi çok güzel bir şekilde misafir ettiklerini belirterek, "Her bir misafirimiz, gerek devlet adamları, gerek spor yöneticileri ve gerekse sporcular memleketlerine çok mutlu bir şekilde dönüyorlar, çok güzel hatırlarla ayrılıyorlar." dedi.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Hasan Angı ve partililerle bir süre görüştü.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nın bugün sona ereceğini anımsatan Kasapoğlu, "Bu şehirde 54 ayrı ülkeden gelen binlerce sporcuyu, binlerce kardeşimizi hamdolsun, sizlerin o güzel yüreğiyle, cömertliğiyle çok güzel bir şekilde misafir ettik. Her bir misafirimiz, gerek devlet adamları, gerek spor yöneticileri ve gerekse sporcular memleketlerine çok mutlu bir şekilde dönüyorlar, çok güzel hatırlarla ayrılıyorlar." dedi.

Kasapoğlu, oyunlar başlarken Konya'daki oyunlarda kardeşliğin, dostluğun kazanacağını söylediklerini hatırlatarak, misafir sporcuların, ülkelerine unutamayacakları hatıralarla döneceklerini ifade etti.

Bakanlık olarak Konya'da gençlik ve spor yatırımları yaptıklarını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Oyunlar vesilesiyle bu altyapıyı tekrar gözden geçirip, güçlendirme imkanı yakaladık. Bundan sonrada yine aynı ihtimamla, aynı özenle ve gayretle Konya'nın, Konya'nın gençlerinin, tüm Konya halkının emrinde olmaya da devam edeceğiz. Konya teşkilatımız bu anlamda, bu süreçte her daim yanımızda oldu. Bu özel süreçteki destekleriniz için teşekkür ediyorum. Önümüzde seçim süreci olacak, 2023'te. Daha adil bir dünya, milli iradenin daha güçlü sadası yolunda biliyoruz, inanıyoruz ki; Konya yine tüm dünyaya o güçlü mesajını sandıkları patlatarak haykıracak. Bu güçlü mesajı dünyaya yansıtmada da biliyorum ki; siz dava arkadaşlarımız tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücünüzle, enerjinizle, inançla çalışacaksınız. İnşallah zafer yine bu kutlu yola baş koyanların olacak. Birlikte inandığımız yolda el ele, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."

Kasapoğlu'na AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Ahmet Sorgun ve Gülay Samancı eşlik etti.

