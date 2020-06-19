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Bakan Kasapoğlu'ndan kulüplere müjde!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar" dedi.

Bakan Kasapoğlu'ndan kulüplere müjde!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık"
Bakan Kasapoğlu, "Sadece Türk vatandaşları değil, yabancılar da yurtlarımızda kaldı. 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık." dedi.

"Kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar"
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar. Kulüpler için federasyona 103 milyon TL yapılacak. Periyoduk olarak lig sonuna kadar o takvim işleyecek. Federasyon eşit olarak o parayı dağıtacak." diye konuştu.

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