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Bakan Kasapoğlu Sakarya'daki patlama alanını inceledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.07.2020 15:40 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu Sakarya'daki patlama alanını inceledi

KOCAELİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın meydana geldiği fabrikada inceleme yaptı.

Patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın Akyazı ilçesindeki cenaze törenine katılan Kasapoğlu daha sonra olay yerine geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin eşlik ettiği Kasapoğlu, burada AFAD görevlilerinden olaya ilişkin bilgi aldı.

Ana patlamanın yaşandığı ve büyük bir çukurun oluştuğu noktayı gezen Kasapoğlu, incelemesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan, fabrika sahası içerisinde yer alan yapıların çatılarının çöktüğü, duvarların yıkıldığı ve camların patladığı görüldü. Ayrıca, servis araçlarında da hasar oluştuğu gözlendi.

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