Bakan Kasapoğlu, Şırnak'ta Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, koordinasyonu ve eş güdümü azami şekilde ortaya koyan, bürokrasiyi azaltan ve hızı artıran bir sistem. 2,5 yıl önce geçtiğimiz bu sistemin, bu tesislerin hızlı bir şekilde ortaya çıkmasında ne kadar önemli bir dönüm olduğunu da hep birlikte görmüş oluyoruz. Tabii ki devrimleri daha büyük başarılarla taçlandıracağız." dedi.

Kasapoğlu, Sanat Sokağı'nda ziyaret ettiği esnafla bir süre görüştü, daha sonra Valilik ve Şırnak Belediyesine geçti. Ardından, Şırnak Üniversitesinde düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katılan Kasapoğlu, buruda kurulan Genç Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bütün kurumların iş birliğiyle, birilerinin kötü emellerine rağmen Şırnak'ın inşa ve ihya sürecinin çok hızlı şekilde başladığını ve devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin son 19 yılda AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve derin vizyonuyla her alanda her geçen gün daha iyi konuma geldiğini vurgulayan Kasapoğlu, salgın sürecinde dış politikadan sanayiye, teknolojiye, ekonomiye, ulaşıma, altyapıya kadar güçlü şekilde, çok farklı bakış açısı ve ciddi bir gayretle çalıştıklarını belirtti.