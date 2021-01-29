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Bakan Kasapoğlu, Şırnak'ta Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı

29.01.2021 20:04 | Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, koordinasyonu ve eş güdümü azami şekilde ortaya koyan, bürokrasiyi azaltan ve hızı artıran bir sistem. 2,5 yıl önce geçtiğimiz bu sistemin, bu tesislerin hızlı bir şekilde ortaya çıkmasında ne kadar önemli bir dönüm olduğunu da hep birlikte görmüş oluyoruz. Tabii ki devrimleri daha büyük başarılarla taçlandıracağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, koordinasyonu ve eş güdümü azami şekilde ortaya koyan, bürokrasiyi azaltan ve hızı artıran bir sistem. 2,5 yıl önce geçtiğimiz bu sistemin, bu tesislerin hızlı bir şekilde ortaya çıkmasında ne kadar önemli bir dönüm olduğunu da hep birlikte görmüş oluyoruz. Tabii ki devrimleri daha büyük başarılarla taçlandıracağız." dedi.

Kasapoğlu, Sanat Sokağı'nda ziyaret ettiği esnafla bir süre görüştü, daha sonra Valilik ve Şırnak Belediyesine geçti. Ardından, Şırnak Üniversitesinde düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katılan Kasapoğlu, buruda kurulan Genç Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bütün kurumların iş birliğiyle, birilerinin kötü emellerine rağmen Şırnak'ın inşa ve ihya sürecinin çok hızlı şekilde başladığını ve devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin son 19 yılda AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve derin vizyonuyla her alanda her geçen gün daha iyi konuma geldiğini vurgulayan Kasapoğlu, salgın sürecinde dış politikadan sanayiye, teknolojiye, ekonomiye, ulaşıma, altyapıya kadar güçlü şekilde, çok farklı bakış açısı ve ciddi bir gayretle çalıştıklarını belirtti.

Kasapoğlu, ülkeye ciddi bir ivme kazandırarak adeta bir devrim gerçekleştirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Amacımız, bu ülkenin en kıymetli varlığı gençlerimize, onların omuzlarında yürüyeceği, yükseleceği bu emanete en güzel şekliyle sahip çıkmak. Onlara bu emaneti daha yukarılarda teslim edip yine onları yarınlara daha güçlü hazırlamak. Gayretimiz ve çabamız bu. O yüzden diyoruz ki 'gençler neredeyse biz oradayız'. Bizim ufkumuz hamdolsun ki çok geniş çünkü biz 'insanın en hayırlısı insanlara faydalı olandır' düsturluyla hareket ediyoruz. Birileri gibi kandan gözyaşından beslenen değil, sevgiyle, muhabbetle, gönül medeniyetiyle yürümenin, gayret etmenin çabası içerisindeyiz."

- "Yeni projelerle yarınlara yürüyeceğiz"

Bu düşüncelerini hiçbir çaba ve algı operasyonun yenemediğini ve asla yenemeyeceğinin altını çizen Kasapoğlu, "Sporu birkaç branştan değil pek çok alandan gören spor anlayışıyla her alanda iddiası olan, alın teri döken sporcular var, sporcu adayları var. Bizler de hamdolsun dünyaya meydan okuyan tüm tesislerimizle bu çıtayı yükselterek bununla birlikte bütün sporcularımızı desteklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Şırnak'ı yeni gençlik merkezleriyle donatmaya devam edeceklerini, buralarda her türlü imkanı barındıran ve gençlerin evi kadar sıcak olan tesislerin bir bir açılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin her yerinde çıtayı daha yukarıya taşıma gayretinde olmaya devam edeceklerini aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değişen ve dönüşen bir dünyada özellikle bizlerin, AK kadroların bu anlamda hiçbir şekilde geri durmaması ve daha çok çalışması lazım. Biz de inşallah bugün protokolünü gerçekleştireceğimiz yeni projelerle yarınlara yürüyeceğiz. Bunları da yine bugüne kadar olduğu gibi hızlı ve pratik şekilde güçlü iş birliğiyle gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, koordinasyonu ve eş güdümü azami şekilde ortaya koyan, bürokrasiyi azaltan ve hızı artıran bir sistem. 2,5 yıl önce geçtiğimiz bu sistemin, bu tesislerin hızlı bir şekilde ortaya çıkmasında ne kadar önemli bir dönüm olduğunu da hep birlikte görmüş oluyoruz. Tabii ki devrimleri daha büyük başarılarla taçlandıracağız."

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yüzme öğrenmek isteyen herkese öğretmeyi hedeflediklerini aktaran Kasapoğlu, "Geçtiğimiz yıl koyduğumuz 1 milyon hedefi geçtik. Bu yıl yeni hedefler planlıyoruz. İnşallah inşa edeceğimiz 6 yeni havuzu Şırnak'a ekliyoruz. Şırnak'ımız için hayırlı olsun. Yine gençlik merkezlerimizi inşa edeceğiz. Şırnak'ta gençlik merkezi olmayan ilçemiz, beldemiz kalmayacak." diye konuştu.

Törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da katıldı.

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