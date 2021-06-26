Bakan Kasapoğlu, yeniden Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na yeniden seçilen Berna Gözbaşı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hes Kablo Kayserispor Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda, yeniden başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı ile yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Spor Toto Süper Lig'in tek kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'ya, yönetim kurulu ile birlikte yeni dönemde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

