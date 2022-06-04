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  4. Bakan Kasapoğlu'ndan Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Muaythai Milli Takımı'nı kutladı

Bakan Kasapoğlu'ndan Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Muaythai Milli Takımı'nı kutladı

04.06.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kasapoğlu'ndan Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Muaythai Milli Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz madalya ile 81 ülke içerisinde birinci olan Muaythai Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Büyükler Elit Klasmanı'nda 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz toplam 18 madalya ile puan sıralamasında dünya şampiyonu olan milli takımımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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