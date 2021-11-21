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Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'na tebrik telefonu

21.11.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'na tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) zafere ulaşan ilk Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.

Kasapoğlu, yarış sonunda telefonla arayarak görüştüğü Razgatlıoğlu'na şampiyonada gösterdiği başarılı performansla büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti.

- Kasapoğlu mesaj da yayımladı

Kasapoğlu ayrıca yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Endonezya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılının şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten kutluyorum. Milli sporcumuz, böylesine büyük ve anlamlı bir başarıyla kendini bir kez daha ispatlayarak, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Sporda 'marka ülke' olması yolunda attığımız adımların sonuçlarını görmek memnuniyet verici. Uluslararası alanda ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil eden Toprak'a ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, önümüzdeki yarışlarda başarılarının devamını diliyorum."

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