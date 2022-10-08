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Bakan Kasapoğlu'ndan milli kick boksçulara tebrik

08.10.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kasapoğlu'ndan milli kick boksçulara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 49 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Jesolo şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 15 altın, 6 gümüş ve 28 bronz olmak üzere toplamda 49 madalya ile tamamlayan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Genç sporcularımızın elde ettiği böylesi başarılar bizleri gururlandırıyor. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, millilerimizin gelecekte daha büyük başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum."

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