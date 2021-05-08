Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandocu Hakan Reçber'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan milli tekvandocu Hakan Reçber'i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Milli sporcumuz Hakan Reçber, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'nde başarılı bir performans sergiledi ve Tokyo 2020'ye katılma hakkı kazandı. Milli sporcumuzu gönülden tebrik ediyor, Tokyo 2020'de kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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