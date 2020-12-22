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Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı

ANKARA HABERLERİ  | 22.12.2020 09:39 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Trabzonspor Kulübü başkanlarından Özkan Sümer için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. A Milli Futbol Takımımızı da bir dönem çalıştıran, Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum."

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