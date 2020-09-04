Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürleri, başhekimleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (2)

Bu sayede yeni vaka sayılarında azalma olduğunu ifade eden Koca, "Son günlerde Şanlıurfa’da vaka sayımızda yüzde 34, Diyarbakır’da yüzde 49, Mardin'de yüzde 47, Batman’da yüzde 56, Siirt'te yüzde 37, Şırnak'ta ise yüzde 42 azalma oldu, bu henüz başlangıçtır. Bir tek hasta kalmayıncaya kadar mücadelemize birlikte devam edeceğiz. Bugün değerlendirmelerini yaptığımız Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin'de hastane yapacağız." diye konuştu.

Bakan Koca, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerdeki artışa karşı yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler sayesinde yeni hasta sayısındaki artışların kontrol edilebilir seviyeye çekildiğini söyledi.

Şehir hastanelerini ileri düzey hastane olarak tanımladıklarını, en yüksek standartlarda en ileri teknolojinin kullanıldığı, hizmetin ve eğitimin verildiği merkezler olarak ele aldıklarını anlatan Koca, şehir hastanelerinin fonksiyonel yapısı ile farklılık gösteren, özellikle bulunduğu bölgede son noktada sağlık hizmetinin verildiği, hastanın artık başka bir sağlık kurumuna sevk edilmediği, üniversitenin gerektiğinde içinde yer aldığı, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezler olacağını bildirdi.

Yatak kapasiteleri, nitelikli personeli ve tıpta gelinen son imkanları ile şehir hastanelerinin ne kadar önemli ve kritik yatırımlar olduğunun salgın döneminde bir kez daha anlaşıldığına dikkati çeken Koca, "Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği, hayali ve vizyonu ile hayata geçirilen projelerin devamını getirmek ve bölge halkımızı bu imkanlar ile buluşturmak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

- 3 ile şehir hastanesi, 3 ile hastane yapılacak

Güneydoğu'da 6 ile inşa edilecek hastanelerin detaylarını açıklamak istediğini aktaran Koca, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin inşaatına en kısa sürede başlayacaklarını, Diyarbakır'a ise bin yataklı şehir hastanesi için arsa yeri belirlendiğini ve proje ihalesinin bu ay içerisinde yapılacağını kaydetti.