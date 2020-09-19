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Bakan Koca, Aydın İl Sağlık Müdürü ile görüştü

AYDIN HABERLERİ  | 19.09.2020 14:17 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Dr.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ile konferans yoluyla görüştü.
Ege Bölgesi İl Sağlık Müdürleri ile konferans yoluyla görüşen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, il bazında toplantılar gerçekleştirdi. Aralarında Aydın’ın da bulunduğu İzmir, Manisa, Muğla, Uşak ve Denizli İl Sağlık Müdürleri, hastane başhekimleri ve saha koordinatörleri ile konferansta bir araya gelen Bakan Koca, illerdeki son durum hakkında bilgi aldı. İl il yapılan değerlendirmelerin ardından filyasyon çalışmaları ve planlanan sağlık yatırımları hakkında açıklamada bulunan Bakan Koca, paylaşımında, “İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Uşak, Denizli il sağlık müdürleri, hastane başhekimleri ve saha koordinatörleri ile il bazında toplantılar yaptık. Salgında son durumu, filyasyon çalışmalarını, tamamlanan ve planlanan sağlık yatırımlarını ele aldık. Çabamıza tedbirle destek verin” ifadelerine yer verdi.

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