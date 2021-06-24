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  4. Bakan Koca paylaştı! Candan Erçetin'den aşı kampanyasına destek videosu

Bakan Koca paylaştı! Candan Erçetin'den aşı kampanyasına destek videosu

24.06.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşısı için çektiği kamu spotunda yer aldı. Erçetin, "İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim" dedi.

Cem Yılmaz, Haluk Bilginer, Ezgi Mola, Şener Şen'den sonra Candan Erçetin de Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına destek veren ünlüler arasında yer aldı.

"ÇOCUKLARIMIZIN YÜZ YÜZE EĞİTİME KAVUŞMASI İÇİN..."

Erçetin'in yer aldığı reklamı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaştığı reklamda Erçetin, "Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı. İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Candan Erçetin koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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