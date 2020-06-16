YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Koca'dan "maske" uyarısı:

Bakan Koca'dan "maske" uyarısı:

ANKARA HABERLERİ  | 16.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

"Maske takarak birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun bir dille uyaralım. Virüsle mücadelede maskesiz mücadele edemeyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelede maskenin sosyal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Bakan Koca, maske uyarısını Twitter'dan "Maskesiz? Görenler ne der?" fotoğrafıyla paylaştı.

Virüse karşı yürütülen mücadelede maskenin sosyal sorumluluk olduğunu vurgulayan Koca, "Maske takarak birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun bir dille uyaralım. Virüsle mücadelede maskesiz mücadele edemeyiz." ifadesine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Ankara Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:54
İkindi
16:52
Akşam
20:26
Yatsı
22:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Cinnah Eczanesi
Cankaya
Dilek Sıhhiye Eczanesi
Cankaya
Düzgün Eczanesi
Cankaya
Güzeltepe Eczanesi
Cankaya
Hülya Akkan Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.