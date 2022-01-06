Bakan Koca'dan, TURKOVAC aşısı olan Bahçeli'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC aşısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, salgınla mücadelenin her safhasında verdiği koşulsuz destek için şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ederim. Varlığını daima yanımızda hissettik. TURKOVAC ile her birimiz gurur duymalıyız." ifadesini kullandı.

Öte yandan Bakan Koca, bir başka paylaşımında, dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılan basın açıklamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayımlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, 'izolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz."

